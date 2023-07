ATHEN (dpa-AFX) - In den meisten Regionen Mittel- und Südgriechenlands sowie auf zahlreichen Inseln ist die Waldbrandgefahr extrem hoch. Dies wird auch in den kommenden Tagen so bleiben, warnte am Montag der griechische Zivilschutz. Die schlimmsten Brände tobten am Montag auf der Insel Rhodos und auf der Insel Euböa.

Auf der Ferieninsel Korfu im Nordwesten des Landes konnte ein Waldbrand unter Kontrolle gebracht werden. In der Nacht zum Montag hatten die Behörden vorbeugend rund 1000 Touristen und Einheimische aus der beliebten Ferienortschaft Nisaki in Sicherheit gebracht. Die Touristen verbrachten die Nacht in einem Theater von Korfu-Stadt. Die Gefahr sei nun vorbei und die Menschen sollten nach und nach zurück in ihre Hotels, berichtete der örtliche staatliche Radiosender am Montag weiter.

Auf der Insel Euböa, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion wurden am Montagmorgen große Brände gemeldet. In allen Fällen wurden mit dem ersten Tageslicht Löschflugzeuge und -hubschrauber eingesetzt, um die Brände einzudämmen, wie der Zivilschutz mitteilte./tt/DP/mis