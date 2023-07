Allgemein wird an den Märkten damit gerechnet, dass sowohl die Fed am Mittwoch als auch die EZB am Donnerstag ihre Leitzinsen noch einmal anheben werden. Ein Zinsschritt von jeweils 0,25 Prozentpunkten gilt als ausgemachte Sache, wodurch die EZB ihre Leitzinsen um insgesamt 4,25 Prozentpunkte angehoben hätte und die Fed um 5,25 Prozentpunkte. Die EZB hätte so laut den Experten Bernd Weidensteiner und Marco Wagner von der Commerzbank "ein in ihrer Geschichte beispielloses Tempo angeschlagen, die Fed das höchste seit langer Zeit."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag leicht geschwächelt. Nach einer stabilen Vorwoche verlor der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten 0,33 Prozent auf 16 122,77 Punkte. An den Börsen herrscht Zurückhaltung, denn in den USA und der Eurozone stehen Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken in dieser Woche auf der Agenda.

