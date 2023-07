DAX - Lage zwischen 16.000 und 16.200 Punkten kaum verändert

Solange der DAX diesen Widerstand nicht nach oben durchbrechen kann, ist mit einer weiteren Seitwärtsbewegung zu rechnen. Eintrüben würde sich die Lage für den DAX mit einem Kursrutsch unter 16.000 Punkte. Dann wäre ein weiterer Kursrückgang bis 15.900 Punkte zu erwarten, darunter dann bis zur Unterstützung bei 15.700 Punkten.

Am heutigen Montag stehen vor allem die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Deutschland, die EU, das Vereinigte Königreich und die USA im Fokus. Am Mittwoch steht in der neuen Handelswoche zudem der mit Spannung erwartete US-Leitzinsentscheid im Blick.