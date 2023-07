Wirtschaft Dax startet schwächer - Notenbanksitzungen werfen Schatten voraus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 16.165 Punkten berechnet, ein Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag.



Die größten Abschläge gab es bei Fresenius, Rheinmetall und Daimler Truck. An der Spitze der Kursliste standen unterdessen die Papiere von Aidas, der Deutschen Telekom sowie von Qiagen entgegen dem Trend im Plus. "Es stehen wesentliche mikro- und makroökonomische Großereignisse an", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.