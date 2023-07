Löwentatzen im Sommerloch

Viel geschrieben in den Zeitungen wurde diese Woche auch über ein eigentlich recht selten gewordenes, ja vom Aussterben bedrohtes Gut: Einen Brief. Ausgerechnet der seit drei Jahren untergetauchte Wirecard-Vorstand Jan Marsalek hat sich mit Hilfe eines solchen Instrumentes Gehör zu verschaffen versucht. Wir fragten uns, ob er wohl per Flaschenpost ankam oder was sonst der Poststempel wohl über die Herkunft aussagen könnte? Vielleicht hat er ihn auch heimlich des Nachts selbst eingeworfen bei Gericht, kurz auftauchend, er hat ihn aber ganz profan über seinen Anwalt zugestellt – aber wie an diesen? Noch wichtiger wäre allerdings die Frage, was denn eigentlich darin stand? Nun, der Richter hat sich geweigert, das seltene Produkt vorzulesen, worauf ein heftiger Disput entbrannte: „Richter und Anwalt streiten über Marsalek-Brief“, so das, eindeutig friedlicher hat es dieformuliert: „Liebesbriefe aus dem Dunkel“. Es geht in dem Brief, so hört man, alles in allem darum, ob es ein milliardenschweres Drittmittelgeschäft von Wirecard in fernen Ländern gegeben hat, oder eben nicht. Klar ist nur: Die Milliarden sind weg. Unklar ist, ob sie je da waren.