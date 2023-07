Tech-Aktien wie Tesla waren in der letzten Woche unter Druck, während Value-Werte zulegen konnten: war das eine Trendwende an der Wall Street? Oder war das lediglich eine Reaktion der Wall Street auf die Änderung der Gewichtung der großen Tech-Aktien im Nasdaq, die ab heute weniger Gewicht im Nasdaq 100 haben und daher von Investoren im Vorfeld verkauft wurden? So oder so: der Beginn der Berichtssaison für Tech-Werte ist mit Tesla und Netflix zunächst einmal gründlich mißlungen - morgen kommen dann Google und Microsoft. Im Fokus dann am Mittwoch die Fed und am Donnerstag die EZB - sind das die letzten Zinsanhebungen in diesem Zyklus von den großen Notenbanken? Die Konjunkturdaten sind zuletzt auch in den USA wieder deutlich schlechter geworden - heute wichtig die Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA..

