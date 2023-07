Statistischer Beirat wählt Thomas Bauer erneut zu seinem Vorsitzenden / Thomas Herkner weiterhin stellvertretender Vorsitzender des Beratungsgremiums

WIESBADEN (ots) - Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Vizepräsident des RWI -

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, wurde zum vierten Mal in

Folge zum Vorsitzenden des Statistischen Beirats gewählt. Stellvertretender

Vorsitzender ist erneut Thomas Herkner vom BDEW - Bundesverband der Energie- und

Wasserwirtschaft. Der Statistische Beirat berät das Statistische Bundesamt

(Destatis) in Grundsatzfragen und spricht regelmäßig Empfehlungen zur

Weiterentwicklung der amtlichen Statistik aus.



Thomas Bauer wurde im Jahr 2005 als Vertreter der wirtschaftswissenschaftlichen

Forschungsinstitute in den Statistischen Beirat berufen. Seit 2003 hat er den

Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum

inne. Seit 2004 ist er Mitglied im Vorstand des RWI, seit 2009 dessen

Vizepräsident. Thomas Bauer vertritt den Statistischen Beirat zudem in der

Kommission Zukunft Statistik (KomZS). Die im Jahr 2022 gegründete Kommission

berät das Statistische Bundesamt bei der Programmplanung.