Die 25. CBD-Messe (Guangzhou) und die erste internationale Messe für Bade- und Sanitärartikel gehen zu Ende

GUANGZHOU, China, 24. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am 11. Juli endete die 25 . China (Guangzhou) International Building Decoration Fair, auch als CBD-Messe (Guangzhou) bekannt, zusammen mit der ersten internationalen Messe für Bade- und Sanitärartikel in Guangzhou erfolgreich in Guangzhou.

Die CBD-Messe (Guangzhou), die vom 8. bis 11. Juli im Canton Fair Complex stattfand, umfasste eine Gesamtfläche von rund 400.000 Quadratmetern, was einem Zuwachs von fast 100.000 Quadratmetern im Vergleich zu 2022 entspricht. Mit der Beteiligung von fast 2.000 Unternehmen fanden rund 100 hochkarätige Konferenzen und Foren, darunter fünf spezielle Design-Ausstellungen und fast 30 Design-Konferenzforen. An vier Tagen zog die Messe insgesamt 255.078 hochkarätige Fachbesucher an.