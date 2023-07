Große Firmen bieten mehr Homeoffice an - kleine weniger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Große und kleine Unternehmen in Deutschland gehen beim Homeoffice in unterschiedliche Richtungen. Während es bei Betrieben ab 500 Mitarbeitern ausgebaut wird, geht es bei kleinen Firmen bis 49 Mitarbeitern deutlich zurück, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Münchner Ifo-Instituts ergab. Über alle Betriebe hinweg zeigte sich ein leichter Rückgang.

