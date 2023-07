Recharge Resources beauftragt WSP Australia mit NI 43-101-konformer Ressourcenschätzung für Lithiumsoleprojekt Pocitos 1

Vancouver, British Columbia – 24. Juli 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma WSP Australia Pty Ltd. („WSP“) beauftragt wurde, eine Schätzung der Menge an Mineralressourcen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 („NI 43-101“) für das Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in der argentinischen Provinz Salta vorzunehmen („Ressourcenschätzung“).

WSP ist eine international führende Beratungsfirma, die über 67.000 Fachkräfte und Berater beschäftigt und auf Hydrologie und Soleressourcenschätzungen spezialisiert ist. WSP wird zur Durchführung der Ressourcenschätzung Datenmaterial aus dem von der Firma Panopus Pte Ltd. erstellten, NI 43-101-konformen Fachbericht vom 30. Juni 2023, Daten aus MT-Messungen und Bohrprogrammen sowie die Porositätswerte des Bohrkernmaterials verwenden.

Nach der Datensondierung wird WSP ein Geomodell anfertigen, das sich aus allen verfügbaren und verwertbaren Daten zusammensetzt. Die Visualisierung, Auswertung und Modellierung der Daten erfolgt mit Hilfe der Leapfrog Geo-Software unter Einsatz einer impliziten Modellierung. Die Merkmale der geologischen Strukturen werden für die Ressourcenschätzung von essentieller Bedeutung sein. Ihre Bestätigung erfolgt nach Datensondierung und Absprache mit Recharge.

WSP ist unter anderem mit den nachfolgenden Lithiumprojekten und börsennotierten Mitbewerbern mit Spezialisierung auf Lithium und kritische Rohstoffe bestens vertraut:

Kunde Standort Marktkapitalisierung Börsensymbol Albermarle Corporation California, North Carolina, Nevada 26 Milliarden $ ALB:NYSE Bathurst Resources Limited New Zealand 195,2 Million $ ASX:BRL Century Lithium USA 100 Millionen $ OTC:CYDVF Critical Elements Lithium Canada 302 Millionen $ OTC:CRECF Fluor Corporation USA 4,37 Milliarden $ NYSE:FLR Frontier Lithium Canada 315 Millionen $ OTC:LITOF Galaxy Lithium (Canada) Inc. Merged with Orocobre to create Allkem LTD, 10,17 Milliarden $ ASX:AKE Ioneer USA Corporation USA 468,9 Millionen $ NASDAQ: IONR Johnson Matthey Battery Materials Canada 4,1 Milliarden $ OTC:JMPLF Keliber Lithium (Sibanye-Stillwater) Finland 5,1 Milliarden $ NYSE:SBSW Lebidico Ltd. Australia 84 Millionen AUD $ XASX: LPD Lithium Americas Corp. Argentina 3,1 Milliarden $ NYSE:LAC Litio Minera Argentina S.A. (Gangfeng Argentina Subsidiary) Argentina 2,6 Milliarden $ OTC:GNENF Rio Tinto Global 108,3 Milliarden $ NYSE:RIO Sayona Mining Canada 1 Milliarden $ OTC:SYAXF Sigma Lithium Corporation Brazil 4,1 Milliarden $ NASDAQ:SGML Sinomine Resources Canada 35 Milliarden Yuan (4,8 Milliarden US$ eq) 002738:CHINA SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Chile 22,3 Milliarden $ NYSE:SQM

*Marktkapitalisierung per 21. Juli 2023.

CEO David Greenway fasst zusammen: „Recharge erzielt mit seinem vor kurzem veröffentlichten ersten NI 43-101-konformen Fachbericht, einem bevorstehenden Bohrprogramm und einer daran anschließenden NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung in allen Richtungen große Fortschritte. Die MT-Messung zeigt uns genau, wo die Lithologie die konduktiven Solen, in denen Lithium enthalten ist, konzentriert eingelagert hat. Diese Entwicklungen sollten Recharge und allen am Lithiumsoleprojekt Pocitos beteiligten Interessengruppen eine großartige nächste Phase bescheren. Darüber hinaus wird das Unternehmen im August dieses Jahres eine Mannschaft in das Lithiumprojekt Georgia Lake entsenden.“

Über WSP

WSP hat als einer der größten Fachdienstleister der Welt die Aufgabe, unsere Städte und unsere Umwelt fit für die Zukunft zu machen. Die Firma bietet strategische Beratungs-, Ingenieur- und Planungsleistungen für Kunden, die nach nachhaltigen Lösungen in den Bereichen Transport und Verkehr, Infrastruktur, Umwelt, Bauwesen, Energie, Wasser und Bergbau suchen. Was die 67.000 vertrauenswürdigen Experten hier vereint, ist das gemeinsame Ziel, durch eine Kultur der Innovation, Integrität und Inklusion positive und nachhaltige Veränderungen in den Kommunen, für die sie tätig sind, herbeizuführen. Im Jahr 2022 meldete WSP einen Umsatz in Höhe von 11,9 Mrd. CAD. Die Aktien der Gesellschaft notieren an der Toronto Stock Exchange (TSX: WSP).

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Internetverbindung gibt. Pocitos (1) erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Zusammengerechnet wurden über 2 Millionen US-Dollar in die Exploration investiert, um das Projekt zu erschließen; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM- und MT-Messungen und drei Bohrungen, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Exploration identifiziert.

Während der Bohrkampagnen im Projekt im Dezember 2022 wurden anhand des Packertests (Anm.: Durchlässigkeitsmessung) in Bohrloch 3 mit anschließender Laboranalyse der Proben durch Alex Stewart Lithiumwerte von 169 ppm ermittelt. In Diamantbohrlöchern im HQ-Format mit einer Bohrtiefe von 409 Metern wurde eine Probenahme mittels Doppelpacker durchgeführt. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als fünf Stunden lang anhielt. Alle Löcher wiesen außergewöhnliche Soleflussraten auf.

Abbildung 4. Lageplan der Lithium-Claims bei Pocitos

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt.

Herr Thomas ist vom Unternehmen unabhängig und kein Aktionär von Recharge Resources. Thomas besuchte das Konzessionsgebiet zwischen dem 15. und 22. Januar 2023 und dem 8.Mai 2023, um den Bohrkern in Augenschein zu nehmen und die Bohrkerne auszuwählen, die für die Berechnung der Ressourcenschätzung zu beproben sind.

Darlehen vom CEO

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es von seinem Chief Executive Officer David Charles Greenway ein Darlehen in Höhe von 586.000 Dollar erhalten hat, um das bevorstehende Arbeitsprogramm bei Georgia Lake zu finanzieren, WSP mit der Erstellung der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung für Pocitos 1 zu beauftragen und das allgemeine Betriebskapital aufzustocken.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Für das Board of Directors,

„David Greenway“

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Recharge Resources Ltd.

Joel Warawa

Tel.: 778-588-5473

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: recharge-resources.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Recharge Resources Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 0,202EUR gehandelt.