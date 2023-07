Wirtschaft Bundesfinanzkriminalamt soll Anfang 2024 an den Start gehen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) richtet den Kampf gegen Geldwäsche grundlegend neu aus. In einem neuen Bundesfinanzkriminalamt, welches ab Jahresbeginn 2024 an den Start gehen soll, will Lindner Zuständigkeiten verschiedener Behörden bündeln, wie aus dem Entwurf des "Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes" hervorgeht, über den das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) berichtet.



Lindner hat den Entwurf demnach am Montag in die Ressortabstimmung gegeben. Mit dem Gesetzentwurf nehme das Bundesfinanzministerium eine "tektonische Neuordnung der Bekämpfung von Finanzkriminalität in Deutschland in Angriff", hieß es in Regierungskreisen. "Zur Schaffung dezidierter Kapazitäten und Bündelung wichtiger Kompetenzen für die Geldwäschebekämpfung im Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums wird zum 1. Januar 2024 mit dem Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) eine spezialisierte Behörde errichtet", heißt es in dem Gesetzesentwurf.