Die in den vergangenen Jahren stark gefallene Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604) scheint sich nach ihrem Einbruch vom März 2023 auf bis zu 24 Euro stabilisiert zu haben. Nach einem Anfang Mai von sehr guten Quartalszahlen beflügelten Kursanstieg legte die Aktie auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 28 Euro zu.

Wegen des positiven Geschäftsverlaufes der Fresenius-Tochter Kabi in den USA bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 44,50 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Fresenius-Aktie. Wer nun eine Investition in die Fresenius-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates in Erwägung ziehen.