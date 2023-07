Berlin (ots) - Es war ein langes Hin und Her bis endlich weißer Rauch aufstieg:

Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte für eine Krankenhausreform verständigt.

Wird nun bald in unseren Kliniken alles besser und billiger? Mitnichten, sagt

der Experte für Gesundheitspolitik Frank Rudolph im Interview. Für ihn sind

nicht wenige der Eckpunkte eher "Aneckpunkte".



Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat das Eckpunktepapier als "eine Art

Revolution" bezeichnet. Bekommt er dafür Beifall von Ihnen?





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Der Minister gefällt sich in der Rolle des "Revolutionärs". Aber diese Eckpunktesind keine Revolution. Sie sind ein Minimalkonsens für eine sehr zögerlicheKorrektur von Fehlern, die er selbst mit zu verantworten hat. Nach kontroversenDebatten über die Vorschläge der von Lauterbach eingesetzten Expertenkommissionzeigt sich, was zu erwarten war: Die Reformbereitschaft der Länder - diebekanntlich für die Krankenhausplanung zuständig sind - ist gering.Nordrhein-Westfalen mit dem CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist eineder wenigen Ausnahmen. Zudem fehlt es Lauterbach an Durchsetzungsvermögen. Erkann die Länder nicht zwingen, ihrer Pflicht zur Finanzierung der Investitionender Kliniken nachzukommen. Ihm fehlt das Geld für eine zuverlässige Absicherungder Übergangsphase bis die Reformen irgendwann greifen. Finanzminister ChristianLindern von der FDP dürfte wohl kaum Spielraum für ein "SondervermögenKrankenhausreform" haben.Die seit Jahren kritisierten Fallpauschalen sollen nun teilweise abgebaut unddurch Vorhaltepauschalen ersetzt beziehungsweise ergänzt werden. Ist das nichtein Erfolg?Es ist vernünftig, das zu tun. Aber seit wann bezeichnet man die Korrektur einesFehlers als Erfolg? Das System der Fallpauschalen haben Experten schon vorJahren als falsch entlarvt. 1987 war eine Studie der Universität Witten/Herdeckezu dem Ergebnis gekommen, dass ein solches pauschaliertes Abrechnungsverfahrenmit zu vielen unerwünschten Nebenwirkungen behaftet und deshalb ungeeignet ist.Die Einführung der auf diesem System beruhenden sogenannten Diagnosis RelatedGroups (DRG) haben Anfang dieses Jahrhunderts SPD und Grüne verantwortet. Undzwar unter maßgeblicher Mitwirkung eines SPD-Genossen namens Karl Lauterbach,damals einer der Einflüsterer der SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt .Dieses System war angelehnt an ein ähnliches im australischen BundesstaatVictoria. Dort mag es ganz gut funktioniert haben. In Deutschland hat es zufalschen wirtschaftlichen Anreizen und Verwerfungen der Kliniklandschaftgeführt. Dennoch wird es jetzt nur teilweise und auch nicht zwingend ersetzt.Man will zwar erklärtermaßen Schluss damit machen, dass Kliniken alle möglichen