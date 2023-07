Neue Analyse zu Braunkohle-Subventionen / Trotz Kohleausstieg erhalten Konzerne weiterhin Förderung in Milliardenhöhe

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Trotz des politisch vereinbarten Kohleausstiegs in Deutschlanderhalten Kohlekonzerne weiterhin hohe Subventionen. Allein 2022 wurden der Abbauvon Braunkohle und die Stromerzeugung daraus von der Allgemeinheit mit rund 1,7Milliarden Euro gefördert - davon kommen 1,2 Milliarden direkt aus demStaatshaushalt. Das sind die Ergebnisse einer neuen Analyse des ForumsÖkologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag der ÖkoenergiegenossenschaftGreen Planet Energy. "Angesichts klammer werdender öffentlicher Kassen fehltdieses Geld für andere dringende staatliche Aufgaben, wie etwa den Umwelt- undKlimaschutz, die Gesundheitsversorgung oder die öffentliche Infrastruktur",kritisiert Nils Müller, Vorstand bei Green Planet Energy.Das Gros der in der FÖS-Analyse aufgeführten direkten staatlichen Förderungenkommt durch Energiesteuervergünstigungen zustande. Diese machen rund 817Millionen Euro aus. "Die Stromerzeugung aus Kohle wird zwar indirekt durch dieStromsteuer besteuert - aufgrund zahlreicher Ausnahmen vor allem für dieenergieintensive Industrie wird die Wirkung dieser Steuer allerdings starkminimiert", erklärt Isabel Schrems, Studienleiterin beim FÖS. Und: Die bei derWärmeerzeugung aus Kohle anfallende Energiesteuer fällt, vor allem gemessen amCO2-Gehalt und den damit verbundenen Umweltkosten, im Vergleich zu anderenfossilen Energieträgern gering aus.Daneben profitierten die Braunkohleunternehmen auch im Jahr 2022 davon, dass sievon einer Förderabgabe befreit waren, die normalerweise auf die Ausbeutung vonBodenschätzen gezahlt werden muss. Diese Abgabe beträgt zehn Prozent desMarktwerts, kann aber von den zuständigen Bundesländern reduziert oder erlassenwerden. Bei einer Fördermenge von 130 Millionen Tonnen Braunkohle im vergangenenJahr und einem geschätzten Marktpreis von 17,84 Euro pro Tonne ergibt sich durchdie erfolgte Befreiung eine Entlastung von 233 Millionen Euro.Dritte große Säule der direkten staatlichen Subventionen sindEntschädigungszahlungen, die im Kohleausstiegsgesetz für die Stilllegung vonBraunkohlemeilern vereinbart wurden. Für den RWE-Konzern waren das laut FÖS fürdas Jahr 2022 Zahlungen in Höhe von 173 Millionen Euro. Insgesamt belaufen sichdie vereinbarten Entschädigungszahlungen an RWE und die ostdeutsche Leag auf4,35 Milliarden Euro.Allerdings prüft die EU-Kommission derzeit, ob diese Zahlungen eineunrechtmäßige Beihilfe darstellen könnten - eine Entscheidung aus Brüssel wirdnoch vor der Sommerpause erwartet. Auch Green Planet Energy hat sich mitStellungnahmen am Prüfverfahren beteiligt. "Die Entschädigungen in der jetzigen