Ein 47-Fußballfelder-Solarpark LichtBlick intensiviert Zusammenarbeit mit Unigea

Hamburg (ots) - Der Energieversorger LichtBlick baut sein Solarprojektportfolio

weiter aus. Das Unternehmen übernimmt die Rechte an einem Solar-Großprojekt in

Domsühl (Mecklenburg-Vorpommern). Die Freifläche erstreckt sich auf rund 34

Hektar (entspricht ca. 47 Fußballfeldern), bis 2025 soll hier ein Solarpark mit

einer Peakleistung von bis zu 46 Megawatt entstehen. Damit kann die

EEG-förderfähige Anlage nach Inbetriebnahme über 18.000 Haushalte mit Ökostrom

versorgen.



"Der Solarpark Domsühl ist ein weiterer Baustein in unserer Strategie,

LichtBlick zu einem integrierten Energieversorger zu entwickeln. Es sind nur

wenige EEG-förderfähige Solaranlagen mit solch einer Leistung in Deutschland zu

finden. Die Anlage wird unser Produktionsvolumen im Solarsektor spürbar erhöhen

und damit auch unseren Beitrag am Gelingen der Energiewende", erläutert

Sebastian Pack, Head of Assets bei LichtBlick.