Weltweit sollen bereits mehr als zwei Millionen Menschen ihre Iris für Worldcoin gescannt haben. Wer sich in bestimmten Ländern registriert, erhält als Anreiz eine Vergütung in der Kryptowährung Worldcoin (WLD), heißt es.

Es klingt wie Science-Fiction und ist doch schon Realität. Worldcoin: Eine Kryptowährung, bei der Augenscanner die biometrischen Daten der Nutzer erfassen. So sollen in Zukunft Menschen von KI-Bots unterschieden werden.

Menschen versus KI-Bots? Worldcoin: Was will ChatGPT-Gründer Altman mit der Augenscanner-Kryptowährung?

