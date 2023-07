Kappt Prognosen und baut Stellen ab

AHRENSBURG (dpa-AFX) - Der Bildverarbeitungsspezialist Basler hat wegen einer andauernden Marktflaute seinen Ausblick spürbar gesenkt. So dürfte der Umsatz im Gesamtjahr anstatt 235 bis 265 Millionen Euro nun nur noch zwischen 200 und 215 Millionen Euro betragen, wie das SDax -Unternehmen am Montag in Ahrensburg mitteilte. Weil das Management mit dem Abbau von rund 200 Vollzeitstellen gegenrudern will und dadurch mit Kosten in Millionenhöhe rechnet, erwartet es einen Vorsteuerverlust von 12 bis 20 Millionen Euro. Die Aktie verlor deutlich.

Das im SDax notierte Papier rutschte um bis zu 12,5 Prozent ab, zuletzt notierte es 10,4 Prozent im Minus bei 14,26 Euro. Im laufenden Jahr hat der Kurs gut die Hälfte eingebüßt. Basler hat eine Marktkapitalisierung von rund 430 Millionen Euro. Nach Unternehmensangaben gehören 53 Prozent der Anteile der Holding des Firmenmitgründers Norbert Basler.