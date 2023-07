Immobilienexperte Jonas Dorsch verrät, wie man jetzt erfolgreich am Immobilienmarkt investiert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neuburg an der Donau (ots) - Jonas Dorsch ist einer der Geschäftsführer vonInvenio Real Estate und ausgewiesener Immobilienexperte. Gemeinsam mit seinemTeam unterstützt er seine Kunden dabei, mithilfe von Immobilien einennachhaltigen Vermögensaufbau zu realisieren. Wie die aktuellen Wirtschafts- undImmobilienmarktbedingungen aussehen, mit welchen Probleme sich vor allemunerfahrene Anleger konfrontiert sehen und wie angehende Investoren im Jahr 2023am besten vorgehen sollten, erfahren Sie im Folgenden.Der Immobilienmarkt steht aktuell stark unter Druck: Steigende Zinsen, hohePreise für Baustoffe und die politischen Debatten um Robert HabecksHeizungsgesetz haben zu deutlicher Verunsicherung bei Käufern und Eigentümerngeführt. Gerade unerfahrene Anleger schrecken durch die negative Presse derzeitvon einem Kauf eher zurück und nutzen die aktuellen Chancen nicht. Andereverfügen nicht über das nötige Fachwissen, um gute Investitionen verlässlich vonschlechten unterscheiden zu können und lassen sich zu unprofitablenImmobilienkäufen verleiten. "Auch wenn die Lage zum Teil schwieriger gewordenist: Durch die gesunkenen Kaufpreise kann jetzt günstig investiert werden.Gerade bei den aktuell steigenden Mieten und der hohen Inflation ist dieInvestition in fremdfinanzierte Immobilien besonders lukrativ - denn Darlehenbei der Bank werden über die Inflation entwertet, Anleger können de facto Geldsparen", erklärt Jonas Dorsch, einer der Geschäftsführer von Invenio Real Estate"Zudem gibt es den einen Immobilienmarkt nicht", führt der Immobilienexperteweiter aus. "Wir haben es mit verschiedenen Teilmärkten zu tun, wie zum Beispielhochpreisige Luxusimmobilien, Gewerbeobjekte oder Wohneigentum. Vor allem innachgefragten Lagen haben sich die Preise jetzt stabilisiert - daher ist jetztdie Zeit, eine Investition anzugehen." Jonas Dorsch weiß, wovon er spricht: Erist einer der Geschäftsführer der Invenio Real Estate und bereits seit vielenJahren in der Immobilienbranche tätig. Dabei hat er sich zur Aufgabe gemacht,möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, sich auch ohne große Vorkenntnisse einVermögen durch die sichere Investition in Immobilien aufzubauen. Wie angehendeImmobilienkäufer jetzt die Gunst der Stunde für sich nutzen können, hat er indrei Profi-Tipps zusammengefasst.Tipp 1: Standorte mit Wachstumspotenzial wählenEinige Immobilienlagen wurden in den letzten Jahren durch den günstigen Zinsstark befeuert, daher sind die Preise dort entsprechend im Sinkflug, weil keine