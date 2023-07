Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oberreichenbach (ots) - Vivien Schaible ist die Gründerin und Geschäftsführerinder VS RecruitingFabrik GmbH. Gemeinsam mit ihrer Schwester Madeleine Schaibleund ihrem Team unterstützt sie kleine und mittelständische Unternehmen ausIndustrie und Handwerk bei der Rekrutierung junger Talente und qualifizierterFachkräfte. Mithilfe der Algorithmen von Social Media generiert dieRecruiting-Expertin planbar und kontinuierlich motivierte Bewerber für ihreKunden. Worauf Arbeitgeber achten sollten, um Fachkräfte zu überzeugen, erfahrenSie im Folgenden.Der anhaltende Fachkräftemangel in Industrie und Handwerk stellt ein erheblichesProblem für viele Unternehmen dar. Der Bewerbermarkt ist stark umkämpft, was zurFolge hat, dass herkömmliche Stellenanzeigen in Printmedien oder aufOnlineportalen kaum noch Resonanz erzielen. "Qualifizierte Fachkräfte wissen,dass sie nahezu überall eine Anstellung finden können, falls ihnen ihrderzeitiger Arbeitsplatz nicht mehr zusagt", berichtet Vivien Schaible,Geschäftsführerin der VS RecruitingFabrik GmbH. "Aus diesem Grund solltenArbeitgeber frühzeitig gezielte Maßnahmen ergreifen, um talentierte Mitarbeiterlangfristig an ihr Unternehmen zu binden. Es gilt, eine enge Verbundenheitaufzubauen und so dafür zu sorgen, dass sich Arbeitnehmer mit der Firmaidentifizieren können." Die Recruiting-Expertin hat es sich gemeinsam mit ihrerSchwester Madeleine Schaible zur Aufgabe gemacht, kleinen und mittelständischenUnternehmen dabei zu helfen, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Mit innovativenMethoden generieren sie planbar und zuverlässig brauchbare Bewerber für ihreKunden. Gerne nennt Vivien Schaible im Folgenden fünf Dinge, auf die Fachkräftebei ihrem Arbeitgeber Wert legen.1. Maßnahmen zur MitarbeiterbindungUm Mitarbeiter langfristig an ein Unternehmen zu binden, sind bestimmteMaßnahmen unerlässlich. So sollte in der heutigen Zeit jeder gute Arbeitgeberüber bestimmte Leistungen verfügen, die für das Personal attraktiv sind. Einwichtiger Aspekt ist die betriebliche Altersvorsorge mit einem Zuschuss vomArbeitgeber, die mittlerweile zum Standard geworden ist. Darüber hinaus spielenGesundheitsleistungen eine entscheidende Rolle. Als dienlich erweist sich hierbeispielsweise ein Gesundheitsbudget, das es Mitarbeitern ermöglicht, Dinge wieBrillen, Massagen oder Zahnreinigungen zu finanzieren. Zusätzlich werdenZuschüsse zur Mitgliedschaft im Fitnessstudio positiv aufgenommen. Davonprofitieren Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen - schließlich erbringengesunde Mitarbeiter bessere Leistungen und haben geringere Fehlzeiten.