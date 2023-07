München (ots) - Die steigenden Fahrzeugpreise und das Auslaufen vieler Kleinst-

und Kleinwagenmodelle haben zu einem Mangel an günstigen Pkw geführt. Aktuell

gibt es nur noch vier Modelle in der ADAC Datenbank, die weniger als 15.000 Euro

kosten.



Der günstigste Pkw auf dem deutschen Markt ist der Dacia Sandero, der bereits ab

11.300 Euro erhältlich ist. Hinzu kommt der Fiat Panda aus Italien, der Citroën

C3 aus Frankreich und der Mitsubishi Space Star. Die vier Importmodelle hat der

ADAC im ADAC Autotest genau untersucht und verglichen.





Der Dacia Sandero TCe90 Expression gewinnt den Vergleichstest mit der Note 3,0und erhält eine klare Kaufempfehlung. Er basiert auf dem aktuellen RenaultClio/Captur, bietet am meisten Platz, den stärksten Motor und eine umfangreicheKomfort- und Sicherheitsausstattung zu einem günstigen Preis. Der Citroën C3PureTech 83 You! belegt den zweiten Platz (Note 3,2) mit harmonischenFahreigenschaften und ausreichendem Platzangebot. Der veraltete Mitsubishi SpaceStar 1.2 wird Dritter (Note 4,1) aufgrund spärlicher Ausstattung - aufKlimaanlage, Radio und Zentralverriegelung wird verzichtet - und fehlenderSicherheitssysteme. Schlusslicht ist der Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid (Note 4,4)aufgrund von Sicherheitsmängeln und unzeitgemäßer Sicherheitsausstattung.Beispielsweise hat Fiat ab dem Modelljahr 2023 den City Notbremsassistenten unddie Seitenairbags vorne gestrichen.Insgesamt hat sich das Preisniveau der vier Modelle ebenso wie bei allen anderenModellen im Fahrzeugmarkt in den letzten zehn Jahren stark nach oben entwickelt.Der Mitsubishi legte um 47 Prozent zu, der Fiat sogar um 61 Prozent. Dendeutlichsten Preisanstieg gab es beim Sandero: Bis 2019 war er für weniger als7.000 Euro zu haben, heute beginnt der Modelleinstieg mit dem Basismotor bei11.300 Euro. Dies entspricht einer Teuerungsrate von 62 Prozent.Der ADAC sieht die Entwicklung auf dem stetig übersichtlicher werdendenKleinwagenmarkt als problematisch. Fahrzeughersteller sollten weiter bezahlbareFahrzeuge und eine breite Modelpallette anbieten. Allerdings muss gewährleistetsein, dass die Fahrzeuge auf dem aktuellen, technischen Stand und sicher sind.Weitere Informationen finden Sie unter www.adac.de.