11.07.2023 - In Europa dürfte sich die Wirtschaft auch in den kommenden Quartalen kaum beleben. Die Abschwungsignale werden von Tag zu Tag stärker. Dass die EZB vor dem Hintergrund der hartnäckigen Kerninflation ihre Leitzinsen nochmals anheben dürfte, macht die Aussichten nicht besser. Mit Verzögerung werden die höheren Zinsen ihre Wirkung auf die Realwirtschaft erst noch entfalten. Ökonomen rechnen wohl mehrheitlich damit, dass sich der Rückgang der Inflation in Europa weiter fortsetzen wird, als Problem bleibt aber die Kernrate. In dieser schwierigen Gemengelage sollten bei Aktien und Anleihen ausgewählte Qualitätstitel im Fokus stehen.

In Europa gewann der Euro Stoxx 50 im Juni 4,3%, der Stoxx Europe 50 legte 2,0% zu. Somit ergaben sich in den ersten sechs Monaten 2023 Zuwächse beim Euro Stoxx 50 von 16,0% und beim Stoxx Europe 50 von 9,6%. Der breite europäische Markt, gemessen am Stoxx Europe 600, gewann im Berichtsmonat 2,3%, so dass sich für die ersten sechs Monate 2023 ein Plus von 8,7% ergab.

In Europa waren auch im Juni unterschiedliche Entwicklungen bei der Entwicklung der Handelsplätze zu sehen. So verloren finnische Werte, gemessen am OMX Helsinki 25, im Juni 1,0%. Spanische Titel, gemessen am IBEX 35, hingegen zeigten im Durchschnitt ein Plus von 6,0%. Die höchsten Zuwächse seit Jahresbeginn und damit im ersten Halbjahr 2023 gab es in Spanien mit einem Plus von 16,6%. In Finnland hingegen zeige die Börse seit Jahresbeginn ein Minus von 8,4%.

Unverändert zeigt sich auch mit Blick auf die unterschiedlichen Sektoren ein differenziertes Bild. Retailwerte waren im Juni mit einem Plus von 9,5% die Gewinnerbranche, wohingegen Telekommunikationstitel ein Minus von 3,0% erzielten. Der Blick auf das erste Halbjahr 2023 zeigt, dass „Travel and Leisure“ mit Zuwächsen von 32,7% der Sektor mit den höchsten Zuwächsen war. Grundstoffaktien hingegen verloren im gleichen Zeitraum im Durchschnitt 10,3%.

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erhöhte sich im Juni um 13 Basispunkte auf 2,41% (31.12.2022: 2,54%). Die entsprechende Rendite in den USA erhöhte sich im Berichtsmonat um 18 Basispunkte auf 3,81% (31.12.2022: 3,88%). Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar zum Ende des Berichtsmonats bei 1,0910 USD (31.5.2023: 1,0661 USD, 31.12.2022: 1,0673). Der Brent-Ölpreis notierte Ende Juni bei 74,31 USD, ein Plus von 1,0% im Vergleich zum Vormonat. (31.12.2022: 85,91 USD).