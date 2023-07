KfW Research Mittelstand sieht sich gegenwärtig im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt

Frankfurt am Main (ots) -



- Zentrale Stärken sind qualifizierte Fachkräfte und Qualitätsstandard "Made in

Germany"

- Für die Zukunft erwartet ein Drittel Verbesserung, ein Fünftel

Verschlechterung der eigenen Wettbewerbsposition

- Jedes zweite mittelständische Unternehmen sieht Bürokratie als hohes Risiko

für seine künftige Wettbewerbsfähigkeit, nur jedes fünfte nennt Energiekosten



Die im internationalen Wettbewerb stehenden kleinen und mittleren Unternehmen in

Deutschland sehen sich gegenwärtig in Relation zu ihrer Konkurrenz gut

aufgestellt, wie der aktuelle KfW-Internationalisierungsbericht von KfW Research

zeigt. Erfreulicherweise sind sie auch mit Blick auf ihre zukünftige

Wettbewerbsposition überwiegend zuversichtlich: Etwa die Hälfte geht davon aus,

die bisherige Stellung im internationalen Wettbewerb halten zu können. Rund ein

Drittel erwartet sogar eine Verbesserung. Ein Fünftel aller kleinen und

mittleren Unternehmen sorgt sich um eine Verschlechterung der eigenen

Wettbewerbsposition.