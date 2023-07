Bislang mußte der Mutterkonzern die Tochter voll in die Bücher nehmen, obwohl Fresenius lediglich 32% an der FMC hält. Im Grunde ist der Rechtsformwandel die Voraussetzung, daß FMC versilbert werden kann. Die Dialysetochter ist nämlich in den vergangenen Jahren von einem Highflyer zum Sorgenkind mutiert. Im ersten Quartal schrumpfte der Gewinn um 45%. In der Pandemie litt das Dialyseunternehmen unter einer hohen Übersterblichkeit von Corona-Patienten und Pflegekräftemangel.

Gut möglich, daß der neue Vorstandschef Michael Sen die einst so flotte Tochter abstößt. Geht es nach dem ehemaligen Siemens-Manager, bleibt am Firmensitz in Bad Homburg kein Stein auf dem anderen. Die Kosten in der Verwaltung sollen runter, Prozesse verbessert und Randbereiche veräußert werden. Ab 2025 will Fresenius auf diese Weise jährlich rund 1 Milliarde Euro sparen. Auch der Krankenhausdienstleister Vamed steht zur Disposition. Auch dieses Geschäftsmodell wird überprüft.