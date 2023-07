Die Bayerische setzt weiter auf ihr erfolgreiches Vorstandsteam und verlängert vorzeitig die Verträge der drei Vorstände (FOTO)

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische verlängert die Verträge

ihres Vorstandsteams und setzt damit auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung

der Gruppe.



Im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen der Gruppe, am 19. und 20. Juli 2023, wurde

beschlossen, die Verträge des aktuellen Vorstandsteams zu verlängern. So wurden

Dr. Herbert Schneidemann (55) und Martin Gräfer (54) für weitere fünf Jahre in

Ihren Funktionen für die Gruppe bestätigt. Da Thomas Heigl (59) zu seinem 62.

Lebensjahr in den Ruhestand eintreten möchte, werden seine Verträge bis August

2026 verlängert.