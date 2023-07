Brände auf Rhodos toben weiter - Touristen nicht in Gefahr

ATHEN (dpa-AFX) - Trotz massiven Einsatzes von Löschflugzeugen und Helikoptern ist der Großbrand im Südosten der Insel Rhodos außer Kontrolle. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, flammte ein Brand um die Ortschaft Gennadi rund 60 Kilometer südöstlich von Rhodos-Stadt wieder auf. Touristen seien jedoch nicht in Gefahr, weil sie bereits am Samstag in Sicherheit im Norden der Insel gebracht worden waren.

Das griechische Militär verteilte am Wochenende und am Montag rund 3500 klappbare Betten an die Touristen, die noch in Sporthallen und Schulen ausharren müssen, wie der staatliche Rundfunk berichtete. An sie werde regelmäßig Essen und Trinkwasser verteilt, hieß es.

Die Waldbrandgefahr bleibe sehr hoch, warnte am Montag der Zivildienst. Am meisten gefährdet seien der Großraum Athen, die meisten Teile der Halbinsel Peloponnes sowie zahlreiche Inseln der Ägäis./tt/DP/nas

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 6,908EUR gehandelt.