TOPEOPLE GROUP GmbH wächst weiter Personalberatung sucht mehrere neue Mitarbeitende (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die TOPEOPLE GROUP GmbH (https://www.topeople.de/) ,

eine Personalberatung für die Baubranche mit Sitz in Frankfurt am Main, sucht

zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeitende - darunter Recruiter,

Headhunter, Talent Acquisition Specialists, Copywriter und Talentscouts. Wie die

Geschäftsführung mitteilte, plant das Unternehmen seine Teams zu erweitern und

sein Angebot weiter auszubauen.



Geschäftsführerin Kaita Ronn: "Gerade in der Baubranche sind dynamische Prozesse

unverzichtbar, um Bauprojekte fristgerecht fertigstellen zu können. Entsprechend

wichtig ist es, Vakanzen in den verschiedenen Bereichen der Baubranche schnell

zu besetzen. Unsere Expertise und das Wirken unseres Vorgehens haben wir bereits

durch eine Vielzahl an zufriedenen Kunden unter Beweis gestellt. Dank unseres

stetigen Wachstums sind wir laufend auf der Suche nach motivierten Menschen, die

uns bei unserer Mission unterstützen möchten, die Personalberatungsbranche zu

revolutionieren."