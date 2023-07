SomaLogic geht Partnerschaft mit Dante Genomics ein, um die Einführung der Proteomik in Klinik und Forschung in Europa zu fördern

BOULDER, Colorado und L'AQUILA, Italien, 24. Juli 2023 /PRNewswire/-- SomaLogic Operating Co. Inc., (Nasdaq:SLGC), ein führendes Unternehmen im Bereich der datengesteuerten Proteomik-Technologie, gab heute seine Partnerschaft mit Dante Genomics, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Genomik und Präzisionsmedizin bekannt, um eine umfassende Lösung für Proteomik-Tests im großen Maßstab in Europa anzubieten. Dante wird der erste von SomaLogic autorisierte Standort in Italien sein.

„In den letzten sieben Jahren hat sich Dante intensiv auf die Verbesserung des klinischen Nutzens des Genoms konzentriert, und durch die Partnerschaft mit SomaLogic werden wir nun zusammenarbeiten, um die Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten des Proteoms zu verbessern", sagte Andrea Riposati, Mitbegründer und CEO von Dante Genomics. „Durch die Kombination von Proteomik und Genomik werden wir klinische Erkenntnisse und umsetzbare Ergebnisse gewinnen. Wir freuen uns auf die Zukunft der Multiomik, in der Partnerschaften wie diese eine insgesamt bessere Gesundheitsversorgung für mehr Menschen auf der ganzen Welt bedeuten werden."

Dante Genomics wird die Technologie von SomaLogic in seinem Labor in Italien nutzen und Proteomik-Dienstleistungen für den europäischen Markt anbieten. Die 7.000-Plex-Plattform SomaScan von SomaLogic kann in Forschung und Entwicklung eingesetzt werden. Sie kann etwa 7.000 Proteinmessungen an einer einzelnen Probe von 55 Mikroliter Plasma oder Serum durchführen.

SomaLogic und Dante Genomics werden zusammenarbeiten, um eine der ersten multiomischen Funktionen zur Unterstützung der klinischen Forschung anzubieten, wodurch die Datenbanken und der gesamte adressierbare Markt für beide Unternehmen erweitert werden.

„Italien ist führend in der biowissenschaftlichen Forschung in Europa und verzeichnet ein vielversprechendes Wachstum in der „-omik"-Forschung im akademischen und privaten Sektor", sagte Adam Taich, Chief Executive Officer von SomaLogic. „Wir freuen uns darauf, die Vision von Dante Genomics zu unterstützen und die klinische Forschung in der Proteomik zu beschleunigen."

Seit mehr als zwanzig Jahren hat sich SomaLogic von seinen Wurzeln im Forschungslabor zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Proteomik entwickelt, dessen Technologie die Qualität und Quantität der biologischen Erkenntnisse liefert, die Forscher in den Biowissenschaften benötigen – vom Labor bis zur letzten Meile.