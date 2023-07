10.07.2023 - Das Wachstum der Weltwirtschaft hat sich in 2023 noch einmal deutlich auf eine Rate von unter 3% abgeschwächt. Insbesondere in den USA und Europa sind stagflationäre Tendenzen zu verzeichnen. Dagegen zeigt die Konjunktur in Asien/China u.a. aufgrund von Aufholeffekten nach Beendigung des Covid-Lockdowns eine kräftige Erholung. Der Bau- und Industriebereich erfahren eine Rezession. In diesen Segmenten wirken sich die sehr starken Zinsanhebungen der Notenbanken, der inflationsbedingte Kaufkraftverlust vieler Konsumenten und ein industrieller Lagerabbau am negativsten aus. Starkes Wachstum sehen wir hingegen im Dienstleistungsbereich u.a. bei Reisen und Freizeitthemen, da hier aus der Covid-Zeit noch ein deutlicher Nachholbedarf besteht.

Die Weltkonjunktur dürfte sich in Richtung 2024 wieder leicht erholen, da der Restriktionskurs der Notenbanken ausläuft und die Inflation bis zum Frühjahr auf 2,5% fallen sollte, was die Realeinkommen markant ansteigen lässt. Zudem sollte der negative industrielle Lagerzyklus dann ausgelaufen sein. Mit der Aussicht auf den deutlichen Inflationsrückgang in den nächsten neun Monaten beenden Fed und EZB im Spätsommer bei 5,25/5,5% (USA) und 3,75/4,0% (Einlagensatz Euroland) ihren Zinsanhebungskurs. Aufgrund hoher Lohnabschlüsse bleibt die Kerninflation jedoch länger auf einem erhöhten Niveau. Daher ist erst im Jahresverlauf 2024 mit ersten Zinssenkungen zu rechnen ...



Lesen Sie mehr im ausführlichen Dokument "Halbjahresbericht 2023 und Perspektiven 2023" .