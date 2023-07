Gemeinsame europäische Initiative für Kreislaufwirtschaft (JICE) erreicht 8,9 Mrd. Euro und setzt ihr Engagement fort

Frankfurt am Main (ots) -



- Mitglieder beschließen Öffnung für weitere interessierte und engagierte

öffentliche Förderbanken und -institute in Europa

- KfW-Vorstandsvorsitzender Stefan Wintels: "Es ist von größter Bedeutung, den

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft weiter zu beschleunigen."



Die größten öffentlichen Förderbanken und -institute der Europäischen Union -

die Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK - Polen), die Caisse des Dépôts Groupe (CDC

- Frankreich), einschließlich der Bpifrance, der französischen Investitionsbank,

die Cassa Depositi e Prestiti (CDP - Italien), das Instituto de Crédito Oficial

(ICO - Spanien), die KfW Bankengruppe sowie die Europäische Investitionsbank

(EIB) haben beschlossen, ihre gemeinsame Initiative zur Kreislaufwirtschaft ("

Joint Initiative on Circular Economy, JICE ") über den ursprünglichen Zeitrahmen

von 2023 hinaus zu verlängern. Gleichzeitig beschlossen die Partner, ihre

Initiative für weitere interessierte und engagierte öffentliche Förderbanken und

-institute in Europa zu öffnen.





Die JICE wurde 2019 ins Leben gerufen und soll langfristige Finanzierungen fürProjekte bereitstellen, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaftbeschleunigen. Die teilnehmenden JICE-Partner haben sich das Ziel gesetzt, bisEnde 2023, d. h., innerhalb von fünf Jahren, mindestens zehn Mrd. Euro fürInvestitionen in Kreislaufwirtschaftsprojekte bereitzustellen. Bis Ende 2022wurden Projekte im Umfang von 8,9 Mrd. Euro in einer Vielzahl von Sektorengefördert, darunter Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen, Mobilität,Stadtentwicklung, Abfall- und Wasserwirtschaft. Die Projekte erstrecken sichüber alle Stufen der Wertschöpfungskette und des Lebenszyklus von Produkten undDienstleistungen, vom Design bis zur Rückführung in den Kreislauf.Für solche Projekte der Kreislaufwirtschaft stellen die beteiligten InstituteDarlehen, Kapitalbeteiligungen, Bürgschaften und technische Hilfe bereit. Auchentwickeln sie innovative Finanzierungsstrukturen für öffentliche und privateInfrastrukturen, Kommunen, private Unternehmen unterschiedlicher Größe sowieForschungs- und Innovationsprojekte. Darüber hinaus leistet die 5+1-Gruppe inVerbindung mit der Arbeit der JICE einen Beitrag zu laufenden Initiativen derEuropäischen Kommission, indem sie durch spezielle Arbeitsgruppen Wissen aufbautund Finanzierungsmodelle entwickelt. In diesem Sinne beteiligt sich die JICEzunehmend an Informationskampagnen zum Thema Kreislaufwirtschaft, die zurEntwicklung und Verbreitung einer Kultur der Kreislaufwirtschaft in dereuropäischen Unternehmens- und Finanzlandschaft beitragen werden.KfW-Vorstandsvorsitzender Stefan Wintels : "Dieses Jahrzehnt ist ein Jahrzehntder Entscheidung. Wir müssen die Weichen für einen nachhaltigen Wandel stellen.Dies erfordert ein Umdenken und auch eine andere Art, Geschäfte zu machen. Indiesem Zusammenhang ist der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen vonentscheidender Bedeutung. Daher beteiligt sich die KfW seit 2019 zusammen mitden großen europäischen Förderbanken an dieser gemeinsamen Initiative. Es istvon größter Bedeutung, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft weiter zubeschleunigen. Ich freue mich sehr, dass diese Initiative fortgesetzt wird."Während ihres Treffens in Madrid am 20. Juli erörterten die sechs Institutionenunter anderem gemeinsame Arbeitslinien, um zur Transformation und Souveränitätdes Energiesektors der Europäischen Union beizutragen, wobei der Schwerpunkt aufInitiativen für grünen Wasserstoff lag. So soll ein Beitrag zur Umsetzung desRepowerEU -Plans, Fit for 55 und zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele deseuropäischen Green Deal geleistet werden.Mit ihrem Know-how und ihrer Finanzkraft sowie durch die Förderungöffentlich-privater Partnerschaften können diese europäischen Förderbanken und-institute eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der gemeinsamen Ziele inden Bereichen Energieerzeugung, Verbundinfrastruktur, Energiemanagement und-speicherung spielen und gleichzeitig Erforschung und Entwicklung neuerEnergiequellen auf dem Markt etablieren.Fallbeispiele aus den beteiligten Förderinstituten und weitere Zitate finden sieunter: Aktuelle Informationen aus der KfW | KfW (https://ots.de/jdDfsb) .