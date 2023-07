Den letzten markanten Höhepunkt markiert Sartorius im November 2021 bei 631,60 Euro, anschließend ging es in crashartigen Verlusten auf 391,90 Euro abwärts. Seit Sommer letzten Jahres hat die Aktie eine grobe Seitwärtsbewegung eingeschlagen und erst den laufenden Abwärtstrend mit dem Verlaufshoch von 471,70 Euro aus Februar dieses Jahres definiert. Mit dem jüngsten Verlaufstief aus Ende Juni deutet sich nun ein vielversprechender Doppelboden in dem Papier an, bis zu einem regelkonformen Kaufsignal und vollständigen Bestätigung ist es aber noch ein weiter Weg.

Um von einer kurzfristigen Long-Chance in der Sartorius-Aktie auf Sicht der nächsten Wochen sprechen zu können, sollte erst der Bereich von 361,60 Euro überwunden werden, dies könnte im Anschluss Aufwärtspotenzial zurück an den laufenden Abwärtstrend um 388,70 Euro entfalten. Aber erst ein Ausbruch über das Niveau von mindestens 406,90 Euro dürfte einen erfolgreichen Abschluss des Doppelbodens wahrscheinlicher machen und könnte infolgedessen Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 471,70 Euro entfalten. Auf der Unterseite ist das Papier vergleichsweise gut durch den EMA 50 bei aktuell 335,80 Euro abgesichert, erst darunter würde einen Rücklauf zurück an die Jahrestiefs von 391,90 Euro wahrscheinlich werden.

Sartorius AG Vz. (Wochenchart in Euro) Tendenz: