Der Bericht schlägt als Reaktion auf einen potenziellen blinden Fleck in den Regulierungsbestrebungen ein internationales Bewertungssystem für autonome intelligente Systeme (AIRS) vor, die sich mehr auf die kommerziellen Aktivitäten der KI-Entwickler konzentrieren als auf die Mechanismen der KI-Systeme selbst, die zu Massendesinformation, Verlust von Arbeitsplätzen, gesellschaftlicher Destabilisierung und körperlichen Schäden führen könnten. Das primäre Ziel des Berichts besteht darin, Regierungen, Regulierungsbehörden und Gesetzgebern ein pragmatisches Rahmenwerk zu bieten, das sowohl Informationen als auch einen Fahrplan für zukünftige politische Entscheidungen und Konformität bietet.

Vancouver, British Columbia, – 24. Juli 2023 / IRW-Press / – VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“' oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat, gibt heute die Veröffentlichung des bahnbrechenden KI-Branchenberichts „The Future of Global AI Governance“ bekannt.

VERSES, Dentons US und die Spatial Web Foundation geben Zusammenarbeit hinsichtlich bahnbrechenden Branchenbericht „The Future of Global AI Governance“ bekannt

