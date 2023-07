Aurania beantragt Explorationslizenz in der Bretagne, Frankreich

Toronto, Ontario, 24. Juli 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... - freut sich bekannt zu geben, dass es über eine hundertprozentige französische Tochtergesellschaft eine Explorationslizenz auf der Halbinsel Bretagne im Nordwesten Frankreichs beantragt hat. Das Konzessionsgebiet, zu dem auch Hennebont im Departement Morbihan gehört, war in der Vergangenheit der Ort bedeutender hochgradiger Goldfunde. In der Nähe des Gebietes ist Seifengold in Bächen zu finden.

Im Dezember 2022 wurde im Muséum National d'Histoire Naturelle (Naturkundemuseum) in Paris, Frankreich, eine sehr große und hochgradige Goldprobe ausgestellt. Das Museumspersonal schätzt, dass diese Probe mit einem Gewicht von 3,31 Kilogramm ein Kilo Gold enthält; sie gilt als die hochwertigste Goldprobe, die derzeit in Frankreich bekannt ist (Abbildung 1). Sie besteht aus grobkörnigem, weißem Quarz und natürlichem Gold. Das Gold in den Wannen ist kristalliner Natur (Abbildung 2). Die Probe wird neben einer dendritischen kristallinen Goldprobe von derselben Fundstelle gezeigt (Abbildungen 3 und 4).

Abbildung 1: Hochwertige Goldprobe im Naturhistorischen Museum, Paris, mit einem geschätzten Goldgehalt von einem Kilogramm.

Abbildung 2: Etwa ein Zentimeter breiter Hohlraum in der Quarzgangprobe, der drusiges Quarz und kristallines, natives Gold enthält.

Abbildung 3: Goldprobe neben einer dendritischen kristallinen Goldprobe von derselben Fundstelle.

Abbildung 4: Beschreibung der Goldprobe im Naturhistorischen Museum in Paris. "Natives Gold in Quarzader, Stück der Ader mit mehr als 1 Kilogramm Gold, größte in Frankreich gefundene Probe, die unverändert aufbewahrt wird, Einlage der Bank von Frankreich (Leihgabe)".

Das Team von Aurania wurde im vergangenen Jahr auf die Probe aufmerksam und erkundigte sich bei den Museumsmitarbeitern nach deren Herkunft und Provenienz. Man teilte uns mit, dass die Proben von der Banque de France gekauft und dem Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellt worden waren und dass sie angeblich aus einer alten Sammlung stammten. Das Museumspersonal übergab uns einen Artikel aus dem Journal du Morbihan, einer Zeitung vom 13. August 1875 mit dem Titel "Le quartz aurifere dans le Morbihan", sowie einen Auszug aus einem Buch, das von L'Abbe Henry Breuil veröffentlicht wurde, der in Wikipedia als "französischer katholischer Priester, Archäologe, Anthropologe, Ethnologe und Geologe" beschrieben wird und einer der wichtigsten frühen Erforscher der Höhlenmalereien von Lascaux war. Breuil untersuchte eine 1.400 Gramm schwere Probe "mit ein wenig anhaftendem Quarz", die 1875 gefunden und von einem Juwelier erworben wurde. Der Sohn des Juweliers sagte, sein Vater habe zur gleichen Zeit auch ein Nugget von 800 Gramm erworben. In dem Zeitungsartikel heißt es, dass zwei goldhaltige Quarzstücke im Abstand von 400 Metern von Straßenbauarbeitern entdeckt wurden, von denen eines in ein Stück mit einem Gewicht von 117 Gramm und ein Stück mit einem Gewicht von etwa 900 Gramm zerbrochen wurde. Ein drittes Stück mit einem Gewicht von 1.470 Gramm wurde separat gefunden und von dem Juwelier gekauft. In der Beschreibung heißt es weiter: "Bei diesen Erzen handelt es sich um goldhaltigen Quarz, der sehr reich an Gold ist, sogar übermäßig reich. Dieses Gold ist nicht kompakt, es ist kristallin."