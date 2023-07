BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Veränderungen bei den weltweiten Handelsströmen durch die Rückverlagerung der Produktion aus dem Ausland erhöhten die Komplexität bei den Lieferketten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien der europäischen Logistiker Kuehne + Nagel und DSV seien besonders geeignet, um auf diesen Trend zu setzen. Bei DHL sollte vor allem das Speditionsgeschäft davon profitieren./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 15:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

