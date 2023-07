JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die am 9. August anstehenden Halbjahreszahlen des Essenslieferdienstes dürften ein gut einprozentiges Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 0,3 Prozent des GMV belegen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies läge unter der Jahreszielmarke von mehr als 0,5 Prozent./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 06:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 06:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 40,77EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m