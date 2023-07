CREDIT SUISSE stuft Redcare Pharmacy auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 42 auf 52 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Olivier Calvet schraubte mit Blick auf die starken Geschäfte des ersten Halbjahres im deutschsprachigen Raum und die Konsolidierung eines Gemeinschaftsunternehmens seine Umsatzprognosen für die Online-Apotheke an. Das Joint Venture mit Galenica in der Schweiz sei zwar positiv, habe wegen des kleinen Schweizer Marktes aber nur wenig Einfluss, heißt es in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 09:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 104,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m