Der US-Leitzinsentscheid am Mittwochabend sollte Analysten zufolge zu einem Anstieg der Leitzinsen um 25 Basispunkte in den USA führen. Mit Spannung wird dabei auch auf die Pressekonferenz der Fed und das Wording von Fed-Chef Powell zum weiteren geldpolitischen Kurs der Fed geachtet werden. Im Fokus bleibt aber kurzfristig weiter der 10er-EMA. Kurzfristige Long-Positionen könnten unter dem 10er-EMA eng abgesichert werden.

S&P 500 - Warten auf US-Leitzinsentscheid am Mittwoch

