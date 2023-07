Berlin (ots) - Die Klimaschutzpolitik in Deutschland benötigt einenumfassenderen Ansatz. Prof. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer en2x -Wirtschaftsverband Fuels und Energie: "Es genügt nicht, Ziele zu setzen, wennnicht zugleich die konkrete Umsetzbarkeit bedacht wird." Die Transformation vonEnergiesystem und Industrie müsse gemeinsam angegangen werden. "Vor allem mussdie Energiewende mehr als eine Stromwende sein. Wir brauchen auch eineMolekülwende hin zu erneuerbaren flüssigen und gasförmigen Energieträgern undRohstoffen", so Küchen aus Anlass der Eröffnung des neuen en2x-Büros in Berlinvor zahlreichen Branchengästen.Verbesserungswürdig sei insbesondere die politische Unterstützung für den Ausbauweiterer Klimaschutzoptionen jenseits von Ökostrom. "Es ist mittlerweile klar,dass wir als Vorprodukt für die chemische Industrie erhebliche Mengen antreibhausgasneutralem Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen brauchen werden undgroße Mengen davon künftig importieren müssen." Zwar gebe es gute politischeAnsätze, etwa in der geplanten Fortschreibung der NationalenWasserstoffstrategie. Doch fehlten noch immer klare Signale der Bundesregierung,diese Klimaschutzoptionen gleichberechtigt zu grünem Strom und ohne dieBeschränkung ihrer Einsatzbereiche anzuerkennen. Beispiele seien etwa die immernoch hohe Besteuerung erneuerbarer Kraftstoffe und die aktuellen Regierungsplänefür die künftige Lkw-Maut. Selbst in der Luftfahrt, wo der Einsatz alternativerTreibstoffe zwingend erforderlich ist, zeige sich, dass die derzeit gewähltenAnsätze über Quotenvorgaben allein nicht geeignet sind, die notwendigenInvestitionen auszulösen. Das hemme den Markthochlauf grüner Moleküle.Kraftstoffbesteuerung an Klimawirkung ausrichtenDer US-amerikanische Inflation Reduction Act habe gezeigt, wie schnell großeLänder das Klimaschutz-Tempo im Sinne ihrer Industrie bestimmen können.Vergleichbare Optionen gebe es auch hierzulande: "Vor genau zwei Jahren hat dieEU-Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Kraftstoffbesteuerung auf denTisch gelegt. Nach diesem Vorschlag würden rein fossile Kraftstoffe tendenziellhöher und klimaschonende alternative Fuels deutlich niedriger, und vergleichbarniedrig wie Strom, besteuert. Ein solches Instrument wirkt wie ein hoherCO2-Preis ohne die Verbraucher zusätzlich zu belasten, wäre für Investorenleicht verständlich und könnte somit den Markthochlauf erneuerbarer Kraftstoffeunterstützen."In der Praxis werden durch politische Entscheidungen Investitionen am bzw. fürden Standort Deutschland zusätzlich unattraktiv gemacht, etwa mit der jüngst imBundestag verabschiedeten Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen(GWB): "Unternehmen, die sich gesetzestreu verhalten, könnten künftig Eingriffendurch das Bundeskartellamt unterliegen. Das sorgt für Rechtsunsicherheit, dieauch die dringend benötigten Investitionen auf dem Weg zur KlimaneutralitätDeutschlands in Frage stellen."Pressekontakt:Alexander von Gersdorff, Rainer Diederichsen2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.Georgenstraße 2410117 Berlinmailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/5565536OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.