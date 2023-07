Storm Exploration Inc. (TSX-V: STRM, FRA: L84) meldet Fortschritte bei seinen Beratungen mit der Eabametoong First Nation (die „EFN“), auf deren traditionellem Territorium sich die drei aussichtsreichen Goldprojekte Miminiska, Keezhik und Attwood befinden. Man befinde sich auf Stufe fünf eines sechsstufigen Prozesses, der im „EFN Engagement and Consultation Approach for Exploration" beschrieben ist. Die Verhandlungen dauern seit Dezember 2022 an.

Häuptling Solomon Atlookan kommentierte: „Storm war sehr respektvoll und gut in der Zusammenarbeit, als wir die Komponenten einer Absichtserklärung (MOU) diskutierten, die ihre Projekte und die Beziehung zu unserer Gemeinde regeln wird. Herr Counts war sehr hilfreich, als wir den Umweltschutz und die verschiedenen Möglichkeiten einer Partnerschaft zwischen EFN und Storm in Betracht zogen. Wir hoffen, dass wir diese wichtige Vereinbarung bald unter Dach und Fach bringen können.“

Bruce Counts, CEO von Storm, erklärte: „Die Projekte von Storm haben das Potenzial, bedeutende Mineralienvorkommen zu beherbergen. Wir freuen uns darauf, mit der Exploration auf diesen interessanten Grundstücken zu beginnen. Storm ist der festen Überzeugung, dass die Förderung dieser Projekte die Beteiligung der EFN einschließen muss und dass die Gemeinschaft von jedem wirtschaftlichen Erfolg profitieren sollte, der erzielt wird. Storm freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem EFN, um die Absichtserklärung abzuschließen.“

Die Projekte Miminiska, Keezhik und Attwood befinden sich innerhalb des Grünsteingürtels Miminiska-Fort Hope, etwa 350 Kilometer nördlich der Stadt Thunder Bay, Ontario. Jedes Projekt hat das Potenzial, eine orogene Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen zu beherbergen. Darüber hinaus verfügt das Projekt Attwood auch über das Potenzial, eine bedeutende Grundmetalllagerstätte zu beherbergen. Miminiska ist das Hauptprojekt des Unternehmens mit historischen Bohrergebnissen, die 5,75 g/t Au auf 20,8 m und 13,95 g/t Au auf 5,3 m beinhalten.

Fazit: In Kanada geht in Sachen Exploration ohne die First Nations nichts mehr. Storm Exploration musste für diese Lektion in der Vergangenheit Lehrgeld bezahlen, als das Unternehmen seine Bohrungen in der Saison 2022 abbrechen musste, weil die Eabametoong First Nation sich nicht ausreichend einbezogen fühlten. Ausgehend von dieser schwierigen Ausgangslage ist es CEO Bruce Counts im vergangenen Jahr gelungen, das Vertrauen der First Nation zurückzugewinnen. Laut den Aussagen des Häuptlings Solomon Atlookan dürfte eine Einigung mit Storm unmittelbar bevorstehen. Storm könnte die Bohrsaison noch voll nutzen, wenn das Unternehmen Ende August oder im September die Genehmigung erhielte, um auf dem Projekt zu bohren. Mit einer finalen Einigung mit der Eabametoong First Nation dürfte es Storm gelingen, selbst in einem schwierigen Markt frisches Geld aufzunehmen. Das Band-Eisen-Gold auf Miminsika erinnert an das mehr als 200 km nordwestlich gelegene Goldmine Musselwhite von Newmont, das als Fly-in-Fly-Out betrieben wird und dennoch zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Projekte Newmonts zählt. Miminiska ist logistisch bis auf die letzten Kilometer viel besser erschlossen.

