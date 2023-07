MODISCH IN DEN JULI MIT DER SHEIN X THE FUTURE X SOMMERKOLLEKTION

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Kollektion ist eine Zusammenarbeit der

Designer:innen aus dem Nachwuchsförderungsprogramm SHEIN X und der Band

Mitglieder von The Future X.



Der Mode- und Lifestyle-Marktplatz SHEIN stellt die SHEIN X THE FUTURE X

Sommerkollektion

(https://de.shein.com/campaign/sheinxfuture?ref=www&rep=dir&ret=de) vor. Diese

entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen sieben Designer:innen aus

SHEINs Nachwuchsförderungsprogramm SHEIN X

(https://de.shein.com/campaign/sheinx-formal) und den sieben Bandmitgliedern der

Popgruppe The Future X, die über die Plattform TikTok zusammenfand. Die

Kollektion, die aus Designs wie leuchtenden Oberteilen, glitzernden Kleidern und

farbenfrohen Hosen besteht, ist das gemeinschaftliche Kreativergebnis zwischen

den Nachwuchsmusiker:innen und den aufstrebenden Indie-Designer:innen.





Für die Entwicklung der Kollektion wurde jede:r SHEIN X-Designer:in mit einemMitglied von The Future X zusammengebracht, um mindestens drei Looks zuentwickeln. Die Paarungen arbeiteten über den gesamten Kreationsprozess hinwegeng zusammen, um die Ideen der einzelnen Bandmitglieder schlussendlich alsGesamtbild zum Leben zu erwecken."Das SHEIN X Programm ist perfekt auf das abgestimmt, was wir als Gruppe zu tunversuchen - nämlich, individuelle Kreativität zu feiern und eine Welt zuschaffen, in der alles möglich ist", so The Future X. "Der ganze Prozess war sobesonders und zu sehen, wie unsere Kollektion in unserem eigenen Musikvideolebendig wird, war magisch. Wir freuen uns darauf, Leute in unseren Designs zusehen und hoffen, dass sie diese so sehr mögen, wie wir!""Mit SHEIN X wollen wir angehende Designer unterstützen und sie ermutigen, ihreIdentität zu leben", sagt George Chiao, Präsident von SHEIN U.S. "Alsaufstrebende Band mit einem einzigartigen Stil ist The Future X natürlich derperfekte Partner, um die Idee unseres Programms zum Leben zu erwecken. Wirhoffen, dass unsere Kunden, wenn sie in diesem Sommer Stücke aus dieserfröhlichen und lustigen Kollektion tragen, dazu inspiriert werden, ihre Träumezu verfolgen und sich modisch zu entfalten."Die SHEIN X THE FUTURE X Sommerkollektion, die 36 Looks und 59 Teile umfasst,wurde im neuesten Musikvideo von The Future X zu ihrem neuen Song "Daffodil"vorgestellt und ist hier (https://www.youtube.com/watch?v=0J5CtNlaU1o) zu sehen.Alle Stücke der Kollektion kosten zwischen 7,99 Euro und 52,00 Euro und sindhier (https://de.shein.com/trends/SHEIN-X-The-Future-X-Collection-sc-006165362.html?ref=www&rep=dir&ret=de&sort=10) erhältlich.Von nur sieben Designer:innen zu Beginn des Programms im Januar 2021 ist das