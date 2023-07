DAX: Die Spannung steigt! Was bringt die Woche der Notenbanken?

Der DAX wird am Dienstag mit leichten Verlusten erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer bei 16.163 Punkten, berichtet die dpa.

An der Wall Street verzeichnete der Dow Jones Industrial am Montag den elften Gewinntag in Folge. Er beendete den gestrigen Handel mit einem Plus von rund 0,5 Prozent bei 35.411 Punkten. Laut Commerzbank ist dies die längste Serie von Gewinntagen seit 2017.