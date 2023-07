Max Grinda und Felix Hahnewald über den aktuellen Notstand in der Pflegebranche (FOTO)

Hannover (ots) - Max Grinda und Felix Hahnewald haben sich als Geschäftsführer

von FM Recruiting auf die Personalgewinnung in der Pflegebranche spezialisiert.

Mit ihren innovativen Recruiting-Methoden helfen sie Pflegeunternehmen dabei,

den Mangel an Fachkräften zu überwinden und die Anzahl von Bewerbungen

qualifizierter Kandidaten zu erhöhen. Wie sich die derzeitige Lage am

Arbeitsmarkt gestaltet, erfahren Sie hier.



Der Personalmangel hat die Pflegebranche mittlerweile fest im Griff. Doch mit

dem fehlenden Personal ergeben sich auch weitere Herausforderungen, mit denen

sich zahlreiche Pflegebetriebe konfrontiert sehen. Schließlich bleiben aufgrund

der fehlenden Fachkräfte auch mehr und mehr Heimplätze unbesetzt - was

Pflegeheime auch wirtschaftlich gesehen für große Probleme stellt. So warnt auch

der Bundesverband der privaten Pflegeeinrichtungen vor einer nie dagewesenen

Pleitewelle privater Pflegeheime. Laut dem Präsidenten des Bundesverbands

privater Anbieter sozialer Dienste mehren sich schon jetzt die Berichte über

Insolvenzen oder Betriebsschließungen von Pflegeeinrichtungen. "Wenn Stellen

unbesetzt bleiben, müssen auch Heimplätze leer bleiben. Doch mit einer

Auslastung von unter 95 Prozent ist ein Heim kaum noch profitabel zu betreiben",

bestätigen Max Grinda und Felix Hahnewald bestätigen. Als Geschäftsführer von FM

Recruiting unterstützen sie seit 2019 Pflegeheime bei ihren

Einstellungsprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Einrichtungen

und Pflegekräften kennen sie die Vorstellungen und Erwartungen der Fachkräfte an

einen potenziellen Arbeitgeber genau. Welche Herausforderungen derzeit

gemeistert werden müssen, erklären Max Grinda und Felix Hahnewald im Folgenden.