AdmiralBet unterstützt die SV Elversberg ab sofort als Premium-Partner (FOTO)

Rellingen (ots) - Die SV 07 Elversberg hat mit AdmiralBet einen weiteren,

starken Premium-Partner gewonnen.



"Die SV 07 Elversberg ist ein Verein mit einer beeindruckenden Entwicklung. Wir

freuen uns auf die gemeinsame Zeit in der 2. Bundesliga und sind stolz, diesen

saarländischen Spitzenclub als erster privater Sportwettenanbieter dabei

begleiten zu dürfen", sagt Dr. Daniel Henzgen, Geschäftsführer bei NOVO

INTERACTIVE, zu der die Sportwetten-Marke AdmiralBet gehört.



Swen Hoffmann, Vizepräsident der SV Elversberg ergänzt: "AdmiralBet steht mit

seinen digitalen Angeboten für Fortschritt und Spannung. Diese Attribute passen

sehr gut zu unserer Vereinsphilosophie und bilden die Basiselemente für eine

erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren."





"Nach erfolgreichen und projektbezogenen Kooperationen in den vergangenenJahren, freuen wir uns sehr, AdmiralBet ab der kommenden Saison fest an unsererSeite zu haben. Dabei blicken wir auf einen langen, vertrauensvollen Dialog mitdem Unternehmen zurück, der stetig intensiviert wurde und nun in derPremium-Partnerschaft mündet", so David Strauß, Vorstand Marketing & Vertriebder SV Elversberg.AdmiralBet ist die Sportwetten-Marke des staatlich lizenzierten, deutschenOnline-Glücksspielanbieters NOVO INTERACTIVE. AdmiralBet wird nicht nur einwichtiger Teil des großen Partner- und Sponsoren-Netzwerks der SV Elversberg mitmittlerweile fast 300 Unternehmen, sondern erhält auch ein umfangreichesRechtepaket mit TV-relevanten Maßnahmen in der URSAPHARM-Arena. Zudem hatAdmiralBet im Rahmen des Sponsorings bei der SV 07 Elversberg verschiedeneAktivierungsmöglichkeiten im Stadionumfeld und den digitalen Vereinsmedien.