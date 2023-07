LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juli erneut und deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 48,9 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Umfragerunde mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit acht Monaten. Der Indikator liegt jetzt klar unter der 50-Punkte-Grenze, die zwischen Wachstum und Schrumpfung unterscheidet. Analysten hatten im Schnitt mit 49,6 Punkten gerechnet.

LONDON - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im Juli erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 2,1 Punkte auf 50,7 Punkte, wie S&P am Montag in London mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit Januar. Der Rückgang war stärker als von Ökonomen erwartet. Sie hatten im Schnitt mit 52,3 Punkten gerechnet.

Rumänien verurteilt russische Luftangriffe auf grenznahe Donauhäfen

BUKAREST - Der rumänische Präsident Klaus Iohannis hat russische Drohnenangriffe auf grenznahe ukrainische Donauhäfen scharf verurteilt. "Diese jüngste Eskalation stellt ein schweres Risiko für die Sicherheit auf dem Schwarzen Meer dar", schrieb er am Montag auf Twitter. Die Attacke habe sich gegen zivile Infrastruktur sehr nahe an rumänischem Staatsgebiet gerichtet. Sie beeinträchtige den künftigen Transport von ukrainischem Getreide und damit die globale Ernährungssicherheit.

ROUNDUP 3/Merz: Keine Zusammenarbeit mit AfD auch auf kommunaler Ebene

BERLIN - Nach deutlicher Kritik auch aus den eigenen Reihen an seinen AfD-Äußerungen hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz eine Kooperation mit den Rechtspopulisten in den Kommunen klar abgelehnt. Er schrieb am Montag auf Twitter: "Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben." Äußerungen von Merz am Tag zuvor im ZDF-Sommerinterview waren anders interpretiert worden.

ROUNDUP: Lindner will Kampf gegen Geldwäsche verstärken

BERLIN - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland verstärken. Die Geldwäschebekämpfung soll "nachhaltig verbessert" werden, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gesetzentwurf hervorgeht. Dieser ging in die regierungsinterne Abstimmung, wie ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin sagte. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Mehrere Bundesländer wollen für Transparenz bei Grundsteuer sorgen

HANNOVER - Mehrere Bundesländer wollen einem Medienbericht zufolge für Transparenz bei der neuen Grundsteuer sorgen. Neben Hessen wollen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein erreichen, dass die Bürger für ihre Kommune erfahren, welcher sogenannte Hebesatz aufkommensneutral wäre, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) am Montag berichtete. Die Einnahmen aus der Grundsteuer sollen insgesamt nicht steigen, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums in Hannover am Montag auf Anfrage betonte.

Regierung will Abstimmung zu Rentenpaket bald abschließen

BERLIN - Die Bundesregierung will demnächst ihre angekündigten Vorschläge für eine dauerhafte Absicherung der Rente vorlegen. "Wir sind optimistisch, dass wir zeitnah das Verfahren abschließen können", sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. Derzeit fänden regierungsinterne Gespräche statt, so ein Sprecher des Arbeitsressorts.

ROUNDUP 2: Wahl in Spanien ohne klaren Sieger - Wiederholung möglich

MADRID - Spanien steht nach der vorgezogenen Parlamentswahl vor einer schwierigen Regierungsbildung. Die oppositionelle konservative Volkspartei (PP) wurde am Sonntag zwar stärkste Kraft, verfehlte aber die absolute Mehrheit klar und kann auch zusammen mit der rechtspopulistischen Vox nicht regieren. Im linken Lager sieht es nicht viel besser aus: Der bisherige sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez hätte mithilfe mehrerer kleinerer Parteien zwar rechnerisch eine Mehrheit - tatsächlich ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass es zur Neuauflage seiner Koalitionsregierung kommt. Jetzt wird schon über eine abermalige Neuwahl spekuliert.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl