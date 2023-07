UBS zahlt Strafen in USA und Großbritannien für Credit Suisse

WASHINGTON/LONDON (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS zahlt mehr als 380 Millionen Dollar an Strafen in den USA und Großbritannien für den kürzlich übernommenen Konkurrenten Credit Suisse. Dabei geht es vor allem um Verfehlungen im Risikomanagement bei Geschäften mit dem spektakulär zusammengebrochenen Hedgefonds Archegos.

In den USA stimmte UBS einer Strafe von 268,5 Millionen Dollar (242,3 Mio Euro) zu, wie die Notenbank Federal Reserve am Montag mitteilte. In Großbritannien verhängte die Prudential Regulation Authority eine Rekordstrafe von 87 Millionen Pfund (101 Mio Euro).