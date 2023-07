JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Diese dürfte wohl die Markterwartungen an das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um fünf bis sieben Prozent sinken lassen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen für den Kerngewinn je Aktie dürften um acht bis zehn Prozent nach unten korrigiert werden. Ein schwaches Zahlenwerk für das zweite Quartal sowie eine Prognosekürzung seien zwar erwartet worden, doch das Ausmaß der Kürzung dürfte den Markt überraschen. so Vosser. Er rechnet am Dienstag mit deutlichen Kursverlusten der Bayer-Aktie./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 21:08 / BST

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 49,91EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 55 Euro