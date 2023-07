Gold gilt allgemein als "sicherer Hafen" und wird vor allem in Krisenzeiten in dieser Funktion nachgefragt. Zwar gibt es aktuell diverse politische Strömungen, die neben dem Krieg in der Ukraine durchaus als Ursachen für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis betrachtet werden können. Einer der Hauptgründe für einen steigenden Goldpreis ist aber die Geldentwertung. Diese stieg nach den fiskalischen Hilfsmaßnahmen während der Pandemie sowie dem anschließenden Kriegsbeginn in der Ukraine deutlich nach oben. Die Notenbanken haben darauf aber bereits reagiert und in den vergangenen Monaten die Inflation mit raschen Zinsanhebungen bekämpft. Dies zeigt allmählich Wirkung, so dass die Teuerungsrate mittlerweile wieder rückläufig ist. Zwar notiert diese immer noch über dem Ziel bzw. Zielkorridor der Notenbanken. Die Zinsschritte dürften die Inflation aber vorerst weiter nach unten drücken. Damit zeigt sich auch Entspannung bei den Goldkäufen, so dass aus diesem Betrachtungswinkel der Nachfragedruck nachlässt. Andererseits gibt es aber dennoch weitere Faktoren, die sich als gewisses Grundrisiko zeigen, was den Goldpreis zuletzt in überschaubaren Bahnen pendeln ließ.

Zum Chart

Der Kurs konnte zwar im Mai ein neues Allzeithoch erreichen, dieses lag aber nur knapp über dem bisherigen. Im Anschluss hat sich der Goldpreis wieder leichter präsentiert. Insgesamt zeigt sich seit Monaten eine mehr oder weniger schwankungsfreudige Seitwärtstendenz. Da mögliche Krisen als Kurstreiber aktuell entweder bereits im Kurs enthalten sind oder andererseits noch nicht zu erkennen sind, dürfte die Nachfrage zunächst weiter auf aktuellem Niveau bleiben. Charttechnisch ist der im vergangenen November gestartete Aufwärtstrend noch intakt, mit dem Rücksetzer im Mai und Juni hat sich die Situation aber eingetrübt. Solange der Kurs kein neues Allzeithoch erreicht, nimmt die Möglichkeit einer kurzfristigen Trendwende zu, wenngleich sich der Abwärtsdruck vorerst aber in Grenzen halten dürfte. Insgesamt gleichen sich die belastenden und kurstreibenden Faktoren aktuell aus, ein Ende dieses Geschehens ist derzeit noch nicht zu erkennen. Entsprechend sollte eine weiterhin mehr oder weniger schwankungsfreudige Seitwärtstendenz nicht überraschen.