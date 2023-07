Scanbot SDK unterstützt ab sofort .NET MAUI

Mit dem Barcode Scanner SDK, Document Scanner SDK und Data Capture SDK für iOS, Android, Windows, Web und Linux automatisieren Unternehmen mühelos die langwierige, fehleranfällige Dateneingabe von Hand. Damit sparen sie nicht nur Kosten, sondern verbessern auch die Benutzererfahrung für ihre Mitarbeiter:innen und Kund:innen.

Die Scanbot SDKs sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar: Nativ für iOS, Android, Windows, Web und bald auch Linux sowie für plattformübergreifende Frameworks, darunter Flutter, React Native und Xamarin. Über 200 Kunden weltweit nutzen die Produkte von Scanbot SDK jährlich für Milliarden von Scans.

.NET MAUI ermöglicht Entwickler:innen die Erstellung nativer Benutzeroberflächen und Anwendungen für verschiedene Plattformen unter Verwendung einer gemeinsamen Code-Basis. Gegenüber dem Vorgänger Xamarin.Forms verspricht MAUI eine bessere Leistung, höhere Produktivität und optimierte Entwicklungsabläufe. Es basiert auf .NET 6, das über alle Plattformen hinweg verbesserte Funktionen bietet.

Derzeit existieren die beiden Frameworks noch nebeneinander, jedoch soll Xamarin bis Mai 2024 vollständig durch MAUI ersetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt endet Microsofts offizieller Support für alle Xamarin-SDKs. Mindestens bis dahin wird auch Scanbot SDK das ältere Framework weiter unterstützen.

"Mit dem Scanbot .NET MAUI SDK geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, frühzeitig zum neuen Framework zu wechseln und von dessen Vorzügen zu profitieren. Ebenso können sie aber abwarten, bis es unter Entwickler:innen Fuß gefasst hat", so Eduard Frank, CTO von Scanbot SDK. "Selbstverständlich unterstützen wir Xamarin so lange, wie es Microsoft tut. Es ist Teil unserer Firmen-DNA, dass unsere Kunden von uns all das bekommen, was sie für ihren Erfolg brauchen. Dazu gehört auch, SDKs für beide Plattformen anzubieten."

.NET MAUI bietet gegenüber Xamarin.Forms einige Vorteile: Statt für jede Zielplattform ein eigenes Projekt erstellen zu müssen, können Entwickler:innen mit einem Projekt alle Betriebssysteme abdecken und dabei Ressourcen wie Schriftarten und Bilddateien zentral ablegen. Zudem erleichtern plattformspezifische APIs nun den Zugriff auf native Gerätefunktionen.

Unternehmen können sich vom Scanbot .NET MAUI SDK mit einer kostenlosen 7-Tage-Testlizenz überzeugen. Weitere Informationen zum Produkt finden sich auf scanbot.io .

