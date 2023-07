Wirtschaft Imker warnen vor ruinösem Preiskampf durch Honig-Importe

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berufsimker sehen sich durch den internationalen Preiskampf bei Honig in ihrer Existenz gefährdet. "Das Mindeste, was wir brauchen, sind je nach Sorte 10 bis 15 Euro pro 500-Gramm-Glas Honig", sagte Annette Seehaus-Arnold, Präsidentin des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes (DBIB), dem "Spiegel".



In Supermärkten wird das Glas Honig bereits ab drei Euro angeboten. Allein die reinen Produktionskosten für Berufsimker liegen in Deutschland bei mehr als 10 Euro je Kilogramm - Abfüllen und Vertrieb nicht eingerechnet. Zum Vergleich: China importiert laut EU-Daten Honig für 1,58 Euro je Kilo, Ware aus der Ukraine kostet 2,63 Euro, aus Chile 4,03 Euro pro Kilo.