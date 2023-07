Berlin (ots) -



- Nur noch leichter Rückgang der Immobilienpreise in Q2 2023 von im Schnitt 0,7

Prozent zum Vorquartal

- Überdurchschnittlich sinkende Preise in den deutschen A-Städten

- Deutliche Preisabschläge für Immobilien mit schlechter Energieeffizienz

- CEO Felix Jahn: "Der flächendeckende Preisrückgang von Wohnimmobilien hat

voraussichtlich sein Ende gefunden."



Der Preisverfall bei Wohnimmobilien hat sich nach aktuellen Daten von McMakler

zuletzt deutlich abgeschwächt. Demnach vergünstigten sich Häuser und Wohnungen

im zweiten Quartal dieses Jahres im Bundesdurchschnitt nur noch um 0,7 Prozent

im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2023. Auf Jahressicht verglichen mit Q2

2022 ergab sich allerdings noch ein Preisrückgang von 11 Prozent. Wie die

Analyse von McMakler zeigt, gingen die Preise zuletzt überdurchschnittlich stark

in den sogenannten A-Städten zurück. Eine hohe Energieeffizienz der Gebäude wird

für Käufer zudem immer wichtiger: Gut gedämmte oder entsprechend sanierte

Immobilien werden nicht selten mit Aufschlägen von rund 40 Prozent gehandelt.





"Der flächendeckende Preisrückgang bei Wohnimmobilien hat voraussichtlich seinEnde gefunden. Interessenten sollten sich darauf einstellen, dass das chronischknappe Angebot in den kommenden Jahren wieder zu steigenden Preisen führendürfte" , sagt Felix Jahn, Gründer und CEO von McMakler. "Außerdem sehen wir,dass die Energieeffizienz von Gebäuden eine zunehmende Rolle spielt. Diese wirddurch regulatorische Maßnahmen immer wichtiger, nicht zuletzt da derImmobilienbestand in Deutschland erheblichen Nachholbedarf hat. Deshalb rücktfür Käufer eine professionelle Beratung in Energiefragen bereits während desKaufprozesses in den Vordergrund."Für die jüngste Erhebung hat McMakler Research, die Plattform fürImmobilienmarktanalysen von McMakler, die Preis-, Nachfrage- undAngebotsentwicklung sowie Energieeffizienzdaten in allen Bundesländern sowiespeziell auch in den A-Städten im zweiten Quartal untersucht. Dabei wurden dieTransaktions- und Angebotsdaten berücksichtigt.*Stadtstaaten verzeichnen stärksten Preisrückgang - Sachsen und Sachsen-Anhaltmit leicht steigenden PreisenTrotz der allgemeinen Stabilisierung zeichneten sich im zweiten Quartal wiederregionale Unterschiede in der Preisentwicklung ab. Spitzenreiter bei derPreiskorrektur waren unter den Bundesländern die drei Stadtstaaten Hamburg(-1,8%), Berlin (-1,6%) und Bremen (-1,6%), die den stärksten Rückgang imVergleich zum Vorquartal registrierten. Von den übrigen Bundesländern kehrten