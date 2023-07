DAX - Pendelt zwischen 16.100 und 16.200 Punkten

Am morgigen Mittwochabend wird der US-Leitzinsentscheid der Notenbank Fed mit Spannung erwartet. Analysten sehen hier eine Anhebung um 25 Basispunkte. Wichtig wird dann auch das Wording in der nachfolgenden Pressekonferenz zum weiteren geldpolitischen Kurs der Fed sein. Am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank EZB mit ihrem Leitzinsentscheid.

Kommt es zu einem Ausbruch über den Widerstand bei 16.200 Punkten, könnte das Verlaufshoch bei 16.242 Punkten angelaufen werden. Darüber wäre dann ein weiterer Hochlauf bis 16.300 Punkte zu erwarten. Rutscht der DAX hingegen wieder unter 16.100 Punkte ab, wäre die nächsten Anlaufmarken bei 16.000 und 15.900 Punkten zu sehen.